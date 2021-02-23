محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أول بأول.





وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار للتأكد من جاهزيتها والتأكد من تمركز معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى بلاغات المواطنين، لاسيما التى تتعلق بالأمطار للعمل على الاستجابة الفورية لها وذلك بالتنسيق مع الأحياء والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل.

كما أكد المحافظ، على التواجد الميدانى لرؤساء الإحياء والمراكز والمدن لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها.

كما كلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والمديريات الخدمية.

وطالب محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار و لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف محافظ الجيزة، أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.