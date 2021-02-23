مصر تستقبل الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفير أوندراش إيمرا كوفاشى، سفير المجر بالقاهرة، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وكريستوف سيزلى رئيس مجلس إدارة شركة ترانسماش هولدنج القابضة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وينص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج، ممثل التحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها فى المجر وتصنيع 49% منها فى روسيا، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد للصفقة.

وفى كلمته اليوم، رحب وزير النقل بوزير الخارجية والتجارة المجرى والوفد المرافق وبالسفير الروسى، مشيرا إلى أن حضور الوزير المجرى هذه الفاعلية، يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة.

كما لفت إلى الدور الحيوى الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإتمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة والاتصالات التى أجراها خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التى عقدها مع القيادتين المجرية والروسية والتى أنجزت هذا الاتفاق.

كما تقدم وزير النقل بهذه المناسبة بالتحية والتقدير إلى جمهورية المجر، مشيداً بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، سواءً على مستوى القيادة السياسية أو على المستوى الحكومى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ولفت إلى التطلع الدائم لدفع هذه العلاقات المتميزة، إلى آفاق أرحب، لما تتمتع به المجر من خبرات وإمكانيات كبيرة، فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون معها، سواء على المستوى الثنائى أو بحكم عضويتها فى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة، وفى مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره، والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث تم وضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030.

وتضمنت الخطة ضرورة العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم ، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية، الأمر الذى انعكس على كافة الأصعدة فى مجالات النقل بدءاً من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائى عالمى فى زمن قياسى، وإنشاء منطقة إقتصادية لقناة السويس، مروراً بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفى مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير النقل أن أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كان قد تقادم مما أدى إلى تدنى كفاءة التشغيل على الشبكة، وسوء مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث وصل عدد العربات الصالحة للتشغيل قبل التعاقد على هذه الصفقة إلى حوالى "2155" عربة مختلفة الطرازات، مما أدى إلى إلغاء بعض القطارات على الشبكة، وكذلك تخفيض عدد العربات ببعض القطارات نتيجة عدم وجود عربات صالحة للتشغيل، لافتا إلى أنه قد نتج عن ذلك انخفاض عدد الركاب اليومى بخطوط الشبكة إلى حوالى 700 ألف راكب يوميا.

وأشار وزير النقل إلى أنه فى هذا الإطار تم التعاقد على توريد عدد 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسى المجرى ممثلا فى شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية، حيث تعتبر هذه الصفقة هى الأكبر فى تاريخ السكك الحديدية المصرية.

ووصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن من هذه العربات إلى 260 عربة، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 160 عربة، ليصل إجمالى العربات الصالحة للتشغيل على خطوط الشبكة حالياً إلى 2575 عربة.

وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد الركاب بالسكة الحديد، ليصل إلى مليون راكب يوميا، لافتا إلى أنه من المخطط عند استكمال توريد هذه الصفقة أن يصل عدد الركاب إلى 1.5 مليون راكب يومياً.

وأكد الوزير أنه قد تم التخطيط فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بعدم تشغيل أى قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالى، بالتوجه لإعادة تأهيل وتطوير كافة عربات السكك الحديدية لتصبح جميع قطارات الركاب التى سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالى.

ولفت إلى أنه استكمالاً للجهود المبذولة فى قطاع السكة الحديد، فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بالمرفق وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً، من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكترونى حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزى فى مسارات القطارات لمنع الأخطاء البشرية، وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمى للتحكم الآلى (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالى أطوال 442 كم وإنشاء 6 خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية، والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكيا عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بإجمالى 1120 مزلقانا.

وأضاف أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر، كما أنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهر.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانه طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصرى.

وأكد وزير النقل أن هذا الإنجاز يأتى من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة فى مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى.

وأشار إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثمارى والفنى مع كل من روسيا والمجر، حيث إن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير، خاصة فى هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية فى مصر،وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص فى هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دوماً بالتواصل المستمر مع كافة الشركات المحلية والعالمية.

يذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة فى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.