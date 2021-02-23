صور.. رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع أعمال سحب المياه بالمحافظات

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وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان لها، إنه تم سحب تجمعات المياه فى حينه ولا يوجد أى تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المحاور والمناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق محافظة القاهرة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات من باقى النقاط.
وأشارت الشركة، إلى سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية، منها: منطقة نفق الممر وتم التعامل معها بشكل سريع و فتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة، بينما شهدت المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة استقرارا فى الأحوال الجوية.
وفى السويس، شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط أمطار بالمحافظة، مع استقرار الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد.
وأوضح البيان، سقوط أمطار على محافظة الفيوم بمناطق السنترال، ميدان السواقى، قصر الثقافة، عبد المنعم رياض وجارى التعامل وسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية.
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