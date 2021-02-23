وزير النقل: السيسي ساهم في إنجاز الصفقة التاريخية لتطوير عربات القطارات

رحب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بوزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق وبالسفير الروسي خلال استقبال الدفعة الأولى من عربات الجديدة السكة الحديد الموردة من المجر بـ 4 عربات.

وقال كامل الوزير: "إن حضور الوزير المجري هذه الفاعلية يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة والاتصالات التي أجراها خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عقدها مع القيادتين المجرية والروسية والتي أنجزت هذا الاتفاق".

كما تقدم وزير النقل بهذه المناسبة بالتحية والتقدير إلى جمهورية المجر، مشيدًا بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين سواءً على مستوى القيادة السياسية أو على المستوى الحكومي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ولفت وزير النقل إلى التطلع الدائم الى دفع هذه العلاقات المتميزة إلى آفاق ارحب لما تتمتع به المجر من خبرات وامكانيات كبيرة، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون معها سواء على المستوى الثنائي أو بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي .

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، حيث تم وضع خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030، تضمنت ضرورة العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم ، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية.

الأمر الذي انعكس على كافة الأصعدة في مجالات النقل بدءًا من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائي عالمى فى زمن قياسى، وإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس ، مرورًا بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير النقل أن أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كان قد تقادم مما أدى إلى تدني كفاءة التشغيل على الشبكة وسوء مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، حيث وصل عدد العربات غير الصالحة للتشغيل قبل التعاقد على هذه الصفقة إلى حوالي 2155 عربة مختلفة الطرازات.

مما أدى الى إلغاء بعض القطارات على الشبكة وكذلك تخفيض عدد العربات ببعض القطارات نتيجة عدم وجود عربات غير صالحة للتشغيل ، لافتا إلى أنه قد نتج عن ذلك انخفاض عدد الركاب اليومي بخطوط الشبكة إلى حوالي 700 ألف راكب يوميا.