وزير النقل: البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر

قال المهندس كامل الوزير، أنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات.

وكشف "الوزير" أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرا.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش" هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصرى.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة فى مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى، مشيرا إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثماري والفني مع كل من روسيا والمجر.

حيث أن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية في مصر، وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص في هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دومًا بالتواصل المستمر مع كافة الشركات المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.