نقيب المحامين يصدر قرارا برفع اسم «سخي» و«عبد الغني» من تفويضات البنوك

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ، قرارًا برفع أسم مجدي ناجي أحمد سخي من التفويضات الصادرة منا، ويكتفى بالتفويضات الثلاثة طبقًا لما ورد به بالقرار، كما يرفع اسم المرحوم سيد عبد الغني لوفاته.

جاء نص القرار كالاتى: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة ، وعلى التفويضات الصادرة منا إلى البنوك بالنسبة لحسابات النقابة العامة يرفع أسم مجدي ناجي أحمد سخي من التفويضات الصادرة منا، ويكتفى بالتفويضات الثلاثة طبقًا لما ورد به بالقرار، ويرفع اسم المرحوم سيد عبد الغني لوفاته".