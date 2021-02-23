دعا الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة. ويمر الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام السابق بوعكة صحية ويحجز الآن بمستشفى وادى النيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وعكة صحية لـ مكرم محمد أحمد.. ورئيس الأعلى للإعلام يتمنى الشفاء العاجل له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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