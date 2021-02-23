الجيش المصري الأقوى عربيًا في قائمة أقوي جيوش العرب 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - وضع الموقع الأمريكي الشهير “جلوبال فاير باور” إصداره لترتيب أقوي جيوش العالم لعام 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم تليها روسيا والصين. واعتمد الموقع علي أكثر من 50 عامل لتصنيف الجيوش منها القدرة العسكرية والاقتصادية بالإضافة للعوامل اللوجستية والجغرافية. ونتطرق في هذه المقالة ترتيب أقوي جيوش الدول العربية، التي جاء في مقدمتها الجيش المصري الذي إحتل المركز الأول عربيًا والثالث عشر عالميًا، واحتل الجيش السعودي المركز الثاني عربيًا والسابع عشر عالميًا. الجيش المصري أقوي جيوش الدول العربية جاءت مصر في مقدمة الدول العربية والإفريقية من ناحية قوة جيشها وأتت بالمرتبة الـ 13 عالميا متراجعة عن العام الماضي. وجاءت المملكة العربية السعودية كثاني دولة عربية وحلت بالمرتبة الثانية عربيا و الـ 17 عالميا. وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و الـ 27 عالميا. واحتل الجيش الإماراتي المرتبة الرابعة بين أقوى الجيوش العربية والـ 36 عالميا. ثم تلتها المغرب في المرتبة الخامسة بين أقوي الدول العربية والـ 53 عالميا. وجاء بعدها الجيش العراقي في المرتبة السادسة عربيا والـ 57 عالميا. وآتي الجيش السوري في المرتبة السابعة عربيا والـ 65 عالميا. وجاءت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا والـ 70 عالميا. وحصلت دولة الكويت علي المرتبة التاسعة بين أقوي الدول العربية والـ 71 عالميا. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة العاشرة وال 72 عالميا. وتلتها دولة تونس في المرتبة الـ 11 عربيا 73 عالميا.

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