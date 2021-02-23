خلال تفقده الصحف القومية.. رئيس الوطنية للصحافة: اقتحمنا كل الملفات المعطلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا من أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام، شملت أكاديمية أخبار اليوم، مطابع أخبار اليوم، جامعة الأهرام الكندية ومطابع الأهرام التجارية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لإعادة الهيكلة ومتابعة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية لاستغلالها بالشكل الأمثل، الذى يدر دخلا يسهم فى تحسين الأوضاع بالمؤسسات.

بدأت جولة رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر، وكان فى استقباله أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور عادل مبروك رئيس أكاديمية أخبار اليوم، تفقد خلالها مبانى الأكاديمية وقاعات التدريس والملاعب، والأرض الفضاء المجاورة للأكاديمية والتى من المقرر استغلالها فى إنشاء جامعة أخبار اليوم.

وقال الشوربجى: منذ تشكيل الهيئة وخلال فترة الـ7 أشهر الماضية فتحنا جميع الملفات التى كانت متوقفة أو معطلة، وعلى رأسها الأصول الثابتة وحان الوقت للانطلاق فى استثمارها بالشكل الأمثل، بما يحسن مجمل الأوضاع داخل المؤسسات بشكل عام.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأهم فى هذا الملف، هو إعداد دراسات الجدوى الجيدة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، بما يعظم العائد على الاستثمار فى مشروعات المؤسسات، وأكد أنه لا توجد مشاكل نهائيا فيما يتعلق بالتمويل.

وكشف عن تواصله مؤخرا مع هيئة التأمينات فيما يخص مسألة التمويل، والتى أبدت موافقتها واستعدادها التام فى هذا الشأن شريطة وجود دراسة جدوى للمشروعات، تؤكد استمرارها ونجاحها، وأكد أنه سيتم الإعلان عن مفاجآت أخرى سارة الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف التأمينات.

وكلف الشوربجى بأهمية العمل سريعا على إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجامعة، لتبدأ العمل فى أقرب وقت بكليتين أو ثلاثة على الأقل، وخاصة فيما يتعلق باستغلال الأرض والتى تبلغ مساحتها نحو 63 ألف متر، وتحديد مسؤول بالمؤسسة عن هذا الملف.

كما أكد استعداد الهيئة للتدخل لحل أى إشكاليات مع أى جهة، قائلا: "متأكد أن الجامعة ستكون طاقة نور وأمل للمؤسسة والفرصة متاحة الآن"، كما أشار إلى أهمية مراعاة التخصص فى الكليات وتوافقها مع متطلبات سوق العمل.

وشملت الزيارة أيضا، مطابع أخبار اليوم، حيث تفقد الشوربجى سير العمل بها، واستمع إلى شرح تفصيلى عن كافة مراحل الطبع والطاقة الإنتاجية، وحالة المعدات والآلات الموجودة بالمطابع والتى تعمل بتكنولجيا حديثة.

من جانبه، عبر أحمد جلال، رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، عن سعادته بزيارة رئيس الهيئة، وقال: سعيد بالمتابعة المستمرة والدقيقة من جانب رئيس الهيئة لكل صغيرة وكبيرة بالمؤسسات، والوقوف على التفاصيل، من أجل تحسين الأوضاع بالمؤسسات.

وتعهد جلال بالبدء سريعا فى مشروع تدشين الجامعة، وإنهاء الإجراءات، كما أعلن عن شراكات أخرى فى مجال الاستثمار التعليمى خلال الفترة المقبلة على الأراضى التابعة للمؤسسة، ووجه الشكر للهيئة على دعمها المتواصل لمؤسسة أخبار اليوم.

وأوضح الدكتور عادل مبروك، أنه قد تم اتخاذ خطوات تنفيذية جادة فى سبيل إنشاء جامعة أخبار اليوم، مثنياً على دعم الهيئة ومتابعتها الدقيقة لكل خطوات التنفيذ.

ثم توجه المهندس عبدالصادق الشوربجى، إلى مقر جامعة الأهرام الكندية، وكان فى استقباله عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعدد من قيادات المؤسسة والجامعة تفقد خلالها المعامل والاستديوهات، وعدد من الكليات بالجامعة ومبنى الفصول والمدرجات وقاعات المحاضرات، وتم عقد اجتماع بحضور عدد من عمداء الكليات.

وعبر رئيس الهيئة عن سعادته قائلا: "الجامعة صرح تعليمى كبير وفخور بوجود معامل وتجهيزات ليست موجودة فى أكبر الكليات المنتشرة فى مصر، وسنظل ندعمكم فى إطار تحقيق المزيد من التميز، وهذه لن تكون الزيارة الأخيرة، وعبر عن تفاؤله باضافة المزيد والمزيد من الكليات للجامعة الفترة المقبلة".

وقال: نحن ندعم مجهوداتكم وهدفنا منح بارقة امل للطلاب والخريجين الجدد وهنا تكمن أهمية التأهيل للطلاب واكتشاف المبدعين وضخ دماء جديدة فى كل القطاعات.

وأضاف الشوربجى أن تنمية أصول المؤسسات الصحفية القومية اختصاص وهدف رئيسى للهيئة، وخططنا محركها الأساسى الحفاظ على الصحافة القومية قوية ومستقرة وناجحة كأحد أعمدة الدولة وقوتها الناعمة.

من جهته، أبدى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، سعادته بزيارة رئيس الهيئة، قائلا إنها الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومن قبلها المجلس الأعلى للصحافة؛ للجامعة.

وأشاد سلامة بدعم ودور الهيئة للمؤسسات ومساعدتها فى مواجهة أى تحديات، وأشار إلى أن الجامعة صرح تعليمى كبير وشهدت تطورات متلاحقة باضافة 3 كليات جديدة بدأت العمل فعليا ومن المقرر اضافة 3 كليات أخرى الفترة القادمة.

واستعرض الدكتور صديق عبد السلام تاريخ الجامعة منذ إنشائها عام 2004، من خلال عرض فيلم تسجيلى، والجهود التى بذلتها الإدارات السابقة والحالية للمؤسسة والجامعة، للوصول بها إلى هذا المستوى المتميز، مضيفا أنهم يتطلعون للوصول إلى مستوى متقدم بين الجامعات المحلية والدولية.

واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية، بزيارة مطابع الأهرام التجارية، وتفقد عددا من الأصول والأراضى التابعة لمؤسسة الأهرام.