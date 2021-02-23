الصحة: فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل المواطنين لتلقى اللقاح الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزارة بحضور السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشينغ"، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وأشارت الوزارة، إلى التعاون بين مصر والصين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين، حيث أظهر الشعب المصرى تضامنه مع الشعب الصينى منذ بدء الأزمة فى دولة الصين، من خلال إرسال مصر شحنات من المستلزمات الوقائية ورسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب الصينى، كما تلقت وزارة الصحة شحنات كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية من الصين والتى كان لها أثر كبير فى حماية الأطقم الطبية بالمستشفيات من الإصابة بالفيروس.

وأعلنت الوزارة عن فتح الموقع الإلكترونى، بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكترونى للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية.

وتم تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، ومع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع فى الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك و استرازنكا".

وتم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جافى" بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، ومصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم ال"جافى" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالى.

ومن جانبه توجه السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشانغ" بالشكر لوزارة الصحة والسكان لجهودها المبذولة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والصين خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، مثمنًا إدارة مصر الحكيمة لمواجهة الجائحة.

كما أشار السفير الصينى إلى المكالمة الهاتفية التى تمت أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الصينى "شى جين بينج" والتى تعكس قوة العلاقة وتؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين الصديقين، مثمنًا تواصل الوزارة الدائم مع الجانب الصينى.

مؤكدًا حرص الصين على دعم مصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، وذلك ردًا للجميل الذى قدمته مصر للصين فى بداية الجائحة.

وذكر السفير الصينى، أنه على الرغم من الطلب العالمى على لقاحات فيروس كورونا فإن الصين حريصة على جعل اللقاحات منفعة عامة ودعم الدول الصديقة النامية فى حماية وصحة شعبها، مؤكدًا أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تحرص الصين على دعمها بشحنات من اللقاحات، فى إطار مواصلة توطيد العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين على أرض الواقع.

وأكد السفير الصينى، قدرة مصر الحكيمة على تخطى أزمة فيروس كورونا بفضل إدارة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، متمنيًا مزيد من التقدم والإزدهار والنمو الاقتصادى والاجتماعى للبلدين الصديقين.