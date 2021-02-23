فيديوجراف.. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى القصة الكاملة لغرق مركب فى بحيرة مريوط بالإسكندرية:
ونجحت وحدات الإنقاذ فى انتشال 9 جثث، كما أنقذت 6 آخرين، وأجرت البحث عن الآخرين، فيما جهزت محافظة الإسكندرية 4 مستشفيات، لاستقبال المصابين والضحايا، كما توجه مندوبان من الصحة والتضامن للتعامل مع جميع الحالات.
من جهتها، أجرت النيابة العامة أجرت معاينة لموقع الحادث واستجوبت شهود العيان، كما طالبت الجهات المعنية بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة.
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