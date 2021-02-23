لصرف التعويضات .. نقل البرلمان تطالب بسرعة البت فى طلبات نزع الملكية

جدة - نرمين السيد - اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرعة البت فى صرف التعويضات فيما يخص نزع الملكيات للطرق الداخلية والمحلية، بالإضافة إلى التنسيق بين اللجان التى تنزل على أرض الواقع، لتفعيل ملاحظات النواب الخاصة بدوائرهم ومشاكل المواطنين.





وأوضح عابد خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، أن نزول النائب مع المسؤول فى الدائرة يساهم فى تفعيل التعاون بين السلطتين، ووضعه أمام مسؤولياته خصوصًا أن نزول البرلمانى بدائرته لخدمة المواطنين وليس لصالح خدمة شخصية.

من جانبه، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، إن مركز الصف له طبيعة خاصة فى الطرق الداخلية، متابعا:" 17 عاما وهناك طرق نصف متكسر والنصف الآخر مرصوف فى الوقت الذى يستخدم الطريق 600 ألف نسمة، كما أنه يربط الصعيد بالقاهرة، ولا يوجد خدمات على الطرق مع الأخذ فى الاعتبار أن الأهالى يطالبون رصف الطريق فى المقام الأول، مبنعرفش نمشى على رجلينا"، مطالبا ممثل التنمية المحلية تنظيم زيارة لمركز الصف، للوقوف على ما يتم خاصة فى الأحوزة العمرانية.



كما طالب البرلمانى خالد عبدالمولى، وضع آليات وأطر واضحة وصريحة بشأن رصف الطرق الداخلية، والتنسيق بين النواب والمحافظين فى هذا الصدد، حتى يشعر المواطن بالخدمات على أرض الواقع.