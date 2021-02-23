شركات عالمية تدعم مؤسسة مصر الخير بـ 1000 بطانية لتوزيعها على المستحقين

جدة - نرمين السيد - تواصل حملة شتاء مؤسسة مصر الخير هذا العام "سكن ودفا"، نشاطها التى تستهدف من خلاله الوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا، لتقديم الدعم لها في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص حيث تبرعت شركة سلوانا دايموند للمؤسسة بـ 1000 بطانية للمؤسسة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقًا، ضمن توزيعاتها خلال حملة الشتاء، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستهدفة، لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية.





وقالت ريهام الصايغ مدير إدارة الشركات بمصر الخير: "إن حملات الشتاء لهذا العام والتى أطلقتها المؤسسة فى النصف الثانى من نوفمبر الماضى، وتستمر حتى نهاية فصل الشتاء، استهدفت جميع محافظات الجمهورية من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية المشاركة".



وأكدت ريهام الصايغ على أن التبرع العينى من شركة سلوانا دايموند بـ 1000 بطانية جاء مشاركة منهم بحملة شتاء مؤسسة مصر الخير، مضيفةً: "ونتمنى إستمرار التعاون مستقبلاً في العديد من المشروعات التى تدعم الأسر الأكثر استحقاقًا".



وأشارت الصايغ أن مؤسسة مصر الخير تدشن حملات الشتاء سنوياً، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن، قائلةً: "بالطبع نحن نأمل فى تحقيق التعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الحقيقية للأسر الأكثر استحقاقًا، حتى يتحقق مثلث التنمية مع الدور الكبير للقطاع الحكومى والوزارات المعنية فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات قومية تحقق حياة كريمة للإنسان المصرى".

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة سلوانا دايموند فراس محمد أبو هديب، أنه سعيد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقًا خاصةً فى فصل الشتاء، وما يشمله من تغيرات مناخية تحتاج إلى الاستعانة بوسائل التدفئة قد تعجز هذه الفئات عن توفيرها لحماية أسرهم من البرد.



وأضاف أن تبرع الشركة بـ 1000 بطانية لمؤسسة مصر الخير جاء ضمن مبادرة "دفينى" والتى أطلقتها الشركة لتوفير مجموعة من الأغطية الشتوية وبعض المواد الغذائية للمساهمة ولو بقدر قليل في إدخال السرور علي قلب الأسر المستحقة، وشملت المبادرة بالإضافة للتبرع لمؤسسة مصر الخير، توزيع أغطية شتوية أيضًا ومواد غذائية على النازحين واللاجئين فى عدة دول عربية منها الأردن وفلسطين والعراق.