خطة الداخلية لمواجهة الطقس السيئ فى النشرة المرورية لـ افصل واسمع

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن وزارة الداخلية وضعت خطة مرورية للتعامل مع موجة الطقس السئ خلال هذه الساعات بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور وجه بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية والدرجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعى على الطرق كافة بالتنسيق مع غرف العمليات المختلفة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأمطار.

وتابع : "أن الإدارة نسقت مع الجهات المعنية لإرسال سيارات شفط المياه لتسيير الحركة المرورية كما تم تفعيل خط الإغاثة 01221110000 للإبلاغ عن وجود أعطال بالطرق السريعة".

وفى السياق ذاته، نشرت شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعدات ورفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تجمعات الأمطار مع وجود فرق الطوارئ والقيادات بالشوارع.

وأوضح صابر أنه تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بقيادة المهندس عادل حسن، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأشار إلى أنه هناك تنسيق مع وليد عابدين المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى للشركة.

وذكر أن معدلات السير بمحافظات الوجهة البحرى تتجاوز ما بين 45 إلى 50 %، وظهرت بعض الأحجام المتفرقة أعلى محور أبوقير بالإسكندرية عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأوضح أن هناك كثافات مرتفعة أعلى كوبرى الفردوس بصلاح سالم نتيجة تجمعات الأمطار، كما هناك بعض الأحجام أعلى كوبرى المطار للمتجه إلى جوزيف تيتو وطالب سلوك محور الأتوستراد أفضل من النصر.