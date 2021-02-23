خالد ميرى: الداخلية والصحة رفضا طلب إقامة سرادق انتخابات ”الصحفيين” بسبب كورونا 

أكد خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أن وزارة الصحة رفضت إقامة سرادق الانتخابات بسبب فيروس كورونا وخطورتها على صحة الأعضاء.

وأضاف خالد ميرى فى تصريحات صحفية له، أن وزارة الداخلية استناداً لرأى وزارة الصحة، أكدت رفض إقامة سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت بسبب منع التجمعات مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا أصرت النقابة على عقد الانتخابات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت من قبل أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب وأعضاء المجلس وجاءت كالأتى:

أولا المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين:

1. سيد الإسكندرانى - الجمهورية

2. ضياء رشوان - الأهرام

3. طلعت هاشم مصر - الفتاة

4. كارم يحيى - المشهد

5. رفعت رشاد - أخبار اليوم

6. محمد مغربى أحمد - الشعب

ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق ال 15 سنة عضوية :

1. إبراهيم أبو كيلة - الجمهورية

2. أسامة شحاتة - الجمهورية

3. السيد حجازى - الأهرام

4. جمال عبد الرحيم - الجمهورية

5. حسين الزناتى - الأهرام

6. خالد البلشى - حر

7. صفوت عبد العظيم وهبة - الأهرام

8. عبد الرءوف خليفة - الأهرام

9. فكرية أحمد - الوفد

10. محمد بهجت - الأهرام

11. محمد خراجة - الأهرام

12. عبد المجيد عبد الرازق - الأهرام

13. محمود صبرى - الأهرام

14. ممدوح الصغير -أخباراليوم

15. نور الهدى زكى - العربى

16. هانى عمارة - الأهرام

17. هبة محمد باشا - الأهرام

18. هيثم رخا - الأهرام

19. وجدى رزق- الأهرام

20. ياسر سليم - القومية

المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم:

1. أبو السعود محمد - المصرى اليوم

2. أحمد الدمرداش - أموال الغد

3. أحمد صبرى - الديار

4. أحمد محفوظ - حر

5. إسلام أحمد ابازيد - السوق العربية

6. إكرام منصور - الجمهورية

7. الشحات مصطفى سرحان - الغد

8. أيمن عبد المجيد - روزاليوسف

9. أيمن مصطفى - الصباح

10. حسام السويفى - الفجر

11. حسين متولى - البديل

12. داليا أبو شقة - مجلة الإذاعة والتليفزيون

13. دعاء النجار -الجمهورية

14. ريمون فرنسيس -حر

15. سامى عبد الراضى -الوطن

16. ساميه فاروق -الوفد

17. سميه العجوز -وكالة انباء الشرق الاوسط

18. طه حسن ابراهيم -السوق العربية

19. علاء عمران - الجمهورية

20. على حلبى - أخبار اليوم

21. عمر عمار - الاذاعة والتليفزيون

22. عمرو منصور اسماعيل بدر -الدستور

23. عونى سيد على نافع عونى نافع -الدستور

24. كرم من الله السيد احمد خليفة - مؤسسة اخبار اليوم

25. محمد السيد محمد سيد ابوزيد - الشروق

26. محمد سعد عبد الحفيظ - الشروق

27. محمد منير توفيق السيد الروبى - المساء

28. محمود عبد الحميد ابراهيم عابدين - الدستور

29. محمود محمد حسين ابراهيم الضبع - اليوم السابع

30. مساعد أحمد على عبد الرحيم الليثى - النبأ

31. هيثم عبد العظيم النويهى محمد غراب - أخبار اليوم

32. هيثم عبد النبى عبد العزيز بطاح - اليوم

33. وائل السادات اسماعيل محمد الجندى - البديل

34. وليد صلاح سعيد محمد - الدستور

35. ياسر مصطفى اسماعيل محمد - الأمة