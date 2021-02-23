الأمين العام المساعد بالجامعة العربية يبحث سبل تعزيز التعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط

أكد الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ‏السفير أحمد رشيد خطابي، على الأداء المهني المتميز لوكالة أنباء الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بتعاطيها مع القضايا الإقليمية.

وأعرب السفير أحمد رشيد خطابي خلال استقبال علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير له اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة، عن شكره وتقديره للوكالة على التعاون المستمر والمتواصل مع جامعة الدول العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبدي السفير رغبة قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية للاستفادة من خبرات ‏الوكالة ، في تنظيم دورة تدريبية لفائدة العاملين في القطاع، مؤكدًا أن اللقاء كان فرصة للاطلاع على خدمات الوكالة المتنوعة وأقسامها وتنظيمها وأسلوب عملها.

ومن جانبه، ‏أعرب علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن تقديره وتقدير الوكالة لدور الجامعة العربية، ورسالتها التي تهدف إلى توحيد كلمة عالمنا العربي بشأن القضايا المصيرية للأمة العربية ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجها، وكذلك دورها في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك.

وأكد حرص الوكالة على المتابعة الصحفية المتميزة لكافة أنشطة وفعاليات الجامعة العربية داخل مصر وخارجها ، كون الوكالة مصدرا و مرجعية أساسية للمصداقية ودقة الأخبار التي تعني بعالمنا العربي بل والعالم أجمع باعتبارها أكبر وأعرق وكالة أنباء إقليمية بالمنطقة.

كما أكد علي حسن ، حرص الوكالة على التعاون مع جامعة الدول العربية في المجالات الإعلامية ، وإبراز رسالتها ودورها الهام في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.