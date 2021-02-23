وزير الآثار يبحث نقل مركب خوفو من منطقة الجيزة إلى المتحف الكبير

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم ، الثلاثاء، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف.
وقال "عباس"، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عملية نقل مركب خوفو الموجودة حاليا بمتحفها بمنطقة أثار الجيزة، وذلك تمهيدا لعرضها في مبنى خاص بها ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف، وكذلك آلية نقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف.
كما تناول الاجتماع ما توصلت إليه تطورات العرض المتحفي بصفة عامة، وعملية عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل القاعات المخصصة لها.
وأضاف "الطيب" أنه تم استعراض آخر مستجدات عملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.
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