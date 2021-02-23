للمرة الثانية .. "الصحة" ترفض إقامة انتخابات الصحفيين

رفضت وزارة الصحة خلال الاجتماع المشترك اليوم الذى عقد بين مسؤلى الصحة والداخلية ونقابة الصحفيين إجراء انتخابات التجديد النصفى المقرر لها ٥ مارس.

وقال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات خلال الاجتماع المشترك بين النقابة ومسؤولى وزارة الصحة والداخلية اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ميري فى تصريحات له اليوم، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق فى شارع عبدالخالق ثروت أمام المبنى بسبب منع التجمعات استنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.

وكانت قد أكدت الوزارة فى وقت سابق على رفضها إقامة الانتخابات .

