انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن تردد قناة مكسبي الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك-دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث نستعرض الآن تردد قناة مكسبي الجديدة، والتي تقوم بنقل مباريات الفرق المصرية المشاركة في بطولة دور أبطال فريقي، فريقي الأهلي والزمالك، حيث تنطلق اليوم الثلاثاء 23/2/2021، في تمام الساعة السادسة (6)، ضمن مواجهات الدور 8 من مجموعات البطولة، الأمر الذي دفع الآلاف من محبي ومشجعي كرة القدم في مصر، إلى الاهتمام بمعرفة تردد قناه مكسبي الناقله للمواجهات، علي الاقمار الصناعيه نايل وعرب سات، بجوده hd، وبطريقه مجانيه 100%.

تردد قناة مكسبي – دوري أبطال أفريقيا

قد صرحت الإدارة القاسية علي قناة مكسبي الرياضية الجديدة، علي قيامها بنقل مواجهات دوري أبطال أفريقيا، كما تنقل مواجهات فريقي الأهلي والزمالك من نفس الدور البطولة، كما يتم بث جميع المواجهات للأنديه المصرية، في جميع البطولات القارية، وعلي ذلك فقد حرصنا في موقعنا مصر فايف، بإمدادكم بالترددات الخاصة بالقناة، على الأقمار عرب ونايل سات، ابقوا معنا:

تابع أيضا:

-تردد قناه مكسبي>> 11411.

-على أن يكون معامل تصحيح الخطأ>>3/4

-الترميز 27500.

-عمودي.

-نايل سات.

كيفية ضبط قناة مكسبي سبورت على القمر الصناعي- نايل سات

كما يمكنكم الآن متابعة كافة البطولات الرياضية، المحلية وكذلك العالمية والقارية، من خلال قناة مكسبي سبورة، على كافة الشاشات التي تبث الأقمار الصناعية نايل وعرب سات، وعلي ذلك فقد كشفت القناة عن كيفية ضبط قناة مكسبي، علي نايل سات:

-الذهاب الي قائمه الاعدادات الخاصه بجهاز الاستقبال.

-الكبس علي خيار قائمة القنوات، ثم اختيار البحث المتقدم.

-ثم قم بكتابه جميع بيانات القناة-التردد-معامل الترميز. . إلخ.

-الكبس علي خيار تنزيل القناة.

-الانتظار حتى إتمام عملية التنزيل.

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