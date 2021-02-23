خروج عربة قطار عن القضبان فى محطة مصر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغا لقسم شرطة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، يفيد بخروج عربة قطار عن القضبان بمحطة السكة الحديدية الرئيسية بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقل مسؤولى السكة الحديد، وتبين من المعاينة خروج إحدى عربات القطار رقم 928 المتجه إلى القاهرة الساعة 6:10 مساء عن القضبان.

وأشار مصدر بالسكة الحديد، أن الحادث لم يسفر الحادث عن وقوع أى خسائر أو تأثير على حركة القطارات، موضحا أنه تم الدفع بأوناش ومعدات لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى.