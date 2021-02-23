السفير الأمريكى يشيد بمواقف الرئيس السيسى لإخراج الاقتصاد من حافة الأزمة

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، بالإصلاحات الإقتصادية فى مصر وبالخيارات السياسية الصعبة التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإخراج الاقتصاد المصرى من حافة الأزمة، بين عامى 2016 و2019 جنبًا إلى جنب مع خطة التنمية الحكومية الطموحة لرؤية 2030 وبعض البرامج المدروسة بشكل مباشر.





جاء ذلك خلال كلمة السفير الأمريكى خلال الاجتماع الافتراضى للغرفة التجارية الأمريكية اليوم الثلاثاء الذ ى انعقد عبر تقنية (زووم) بعنوان "الشراكة الاستراتيجية الأمريكية المصرية وآفاق عام 2021".

وأثنى السفير على الإجراءات التى اتخذتها مصر التى أوجدت حاجزًا عزز مصر فى مواجهة أسوأ الآثار الاقتصادية لـ كورونا، وأكد أنه بفضل هذه السياسات تعد مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى شهد اقتصادها نموًّا بالفعل، خلال العام الماضى على الرغم من الوباء، وهو ما يترجم إلى فرص للشركات الأمريكية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى توقّع، بالنظر إلى الأسس القوية لمصر وإلتزام الحكومة بالإصلاح، نموًا اقتصاديًا قويًا وانتعاشًا خلال العام الحالى وفى السنوات المقبلة، وهى نفس التوقعات بالنسبة لوكالات التصنيف الرئيسية (فيتش، ستاندرد اند بوور، موديز)، لافتًا إلى إهتمام المستثمرين بالاستحواذ على السندات المصرية، بما فى ذلك أول سندات خضراء على الإطلاق فى المنطقة، والتى صدرت فى الخريف الماضي.

وقال كوهين إن مصر كانت الوجهة الأولى بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الخامس على التوالى فى 2020، وواحدة من أفضل الوجهات الإقليمية لرأس المال الاستثمارى والتكنولوجيا المالية واستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بفضل موقع مصر فى ملتقى ثلاث قارات، بالإضافة إلى ريادتها فى إفريقيا والشرق الأوسط، وما تزخر به من شباب متعلم وموهوب يمتلك طاقة وروح ريادية لا حدود لها.

وأشاد السفير بالسياسات التى تطبقها مصر من خلال الاستثمار فى مستقبلها الاقتصادى عبر إطلاق مشاريع جديدة للنقل والبنية التحتية تربط المدن والموانئ المصرية بالأسواق العالمية، حيث تقوم مصر ببناء 14 مدينة ذكية؛ كما تستثمر فى تطوير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم فى البلاد ؛ وتشرع فى برنامج طموح لاستبدال مئات الآلاف من السيارات القديمة بمركبات حديثة وأكثر كفاءة.