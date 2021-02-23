الجيزة توضح ما أُثير بإحدى المواقع الاخبارية من قطع  أشجار بشارع النيل

جدة - نرمين السيد - وقال البيان : "رصدت محافظة الجيزة، ماتم تداوله على إحدى المواقع الإخبارية من زعمها بقيام المحافظة بالقطع الجائر لعدد من الأشجار بشارعى النيل السياحى ومراد بالجيزة مما أثار غضب قاطنى تلك المنطقة".

وتابع البيان: " لزم التوضيح والرد، فإيماء لما تقوم به محافظة الجيزة من أعمال تطوير شامل بشارع النيل السياحى لما له من أهمية كبيرة كأحد المحاور المرورية الرئيسية وأحد الشرايين الحيوية فى قلب المحافظة، ولإضافة المزيد من اللمسات الجمالية وفقاً لمخطط جمالى وحضارى يليق بمكانة الشارع السياحى والمحافظة العريقة، فكلف أحمد راشد محافظ الجيزة إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بتهذيب وتقليم أفرع وغصون الأشجار المتدلية بكثافة بطول الشارع والتى كانت تمثل عائقاً لحركة المارة والمشاه على الرصيف وحجب رؤية النيل الذى هو حق لهم، ويؤكد ذلك أن الصور المصحوبه للخبر بالموقع الإخبارى توضح بأنه تقليم للأشجار وليست قطع.

واختتم البيان: "ما يؤكد إهتمام محافظة الجيزة، بهذا الشارع السياحى الهام التواجد الدائم من كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، والتكليف الدائم من محافظ الجيزة برفع كل ما يشوه المظهر ويحجب رؤية المواطنين لنهر النيل الخالد، والإهتمام بالأشجار المتواجدة وبكافة التفاصيل الدقيقة".