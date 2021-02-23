وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بلبيس

جدة - نرمين السيد - في إطار المتابعة المستمرة والمكثّفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، قام السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفى، بالجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الفرق الطبية والمواطنين.





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