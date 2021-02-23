عاجل.. السيسى يوجه بالعمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقد عرض وزير الإسكان فى هذا الصدد الموقف الإنشائى، بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة، وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمشروع صوارى الإسكندرية، وكذا سير العمل فى تطوير منطقة زهور مايو التى تضررت من السيول خلال العام الماضى.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحى الحكومى، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقونى، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضى وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع.

كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائى والتنفيذى لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.

وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضارى، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.

كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإسكان عرض أيضاً الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، خاصةً قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مع استعراض حجم المعدات المحشودة فى هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات فى بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة الصعيد.

وقد وجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصرى، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة فى سيناء بمحيط جبلى موسى وسانت كاترين، والذى يتضمن 14 مشروعاً رئيسياً، حيث وجه سيادته بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعى الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.

كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع معمارى حديث ومتكامل الخدمات، فضلاً عن عملية التطوير الجارية فى محيط منطقة السيدة عائشة، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذى يعد أحد المشروعات الطموحة التى ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضارى، فضلاً عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحى.

وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية، والإسراع فى إتمام المراحل النهائية منها، لإبراز دورها كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.