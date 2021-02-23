الهجرة” تنظم زيارة لشباب مصر الدارسين بالخارج والبطل العالمي ”بيج رامي” إلى...

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لمجموعة من "شباب مصر الدارسين بالخارج" والبطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، والمشهور باسم "بيج رامي"، الحاصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام إلى مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومعايشة جانب من التدريب العملي لأبطال قواتنا المسلحة، والتعرف على أساليب التدريب ورفع الكفاءة القتالية .

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر الأبرار، وتم عرض فيلم تسجيلى عن تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ .

ومن جهتها أوضحت وزيرة الهجرة أن الزيارة تهدف إلى معايشة شباب مصر الدارسين بالخارج لتدريبات قوات الصاعقة المصرية وإطلاعهم على الدور البطولى الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة مشيدة بالإنجاز الذي حققه البطل المصري "بيج رامي"، بإعتباره نموذجاً مشرفاً للشباب المصري الناجح في الخارج .