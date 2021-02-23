الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية فى مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادى عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

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