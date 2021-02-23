الرئيس السيسي يشدد على تكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع فى إتمامها 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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