نقل مكرم محمد أحمد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى مستشفى وادي النيل، على إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.
وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضائه، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، خالص التمنيات بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، وأسرته وقراءه ومحبيه، بكامل الصحة والعافية.
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