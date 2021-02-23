أمن الأسكندرية يضبط مالك مركب الصيد الغارقة بـ"كينج مريوط"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأسكندرية من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت أمس فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وجارى عرضه على النيابة العامة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد تواجد بين الأهاليحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقي ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

هذا وقام المحافظ بزيارة مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة. واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال.

وأضاف المحافظ أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات و 5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتاً أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.