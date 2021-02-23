حالة الطقس.. الأرصاد تؤكد: طقس سيء وأمطار وثلوج الأيام المقبلة

تعرضت معظم أنحاء الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية أثرت على السواحل الشمالية الأيام الماضية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعارعن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار وصلت ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية، وامتدت للوجه البحري والقاهرة الكبرى مصحوبة بكرات الثلج الصغيرة.

وأكدت شاكر أن الساعات المقبلة ستشهد مزيدًا من الأمطار في بعض المناطق قد تصل للسيول، خاصة على الدلتا ومناطق متفرقة على القاهرة الكبرى تكون متوسطة وقد تغزر على بعض المناطق.

وأوضحت أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لشدة برودة الأجواء بكافة الأنحاء، وتوخى الحذر في أثناء القيادة خلال تساقط الأمطار، وعدم فتح النوافذ في أثناء الأمطار الرعدية.

ويستمر هطول الأمطار حتى صباح غدًا الأربعاء على القاهرة الكبرى، على أن تتحسن الأجواء تدريجيا مع ظهر غدًا الأربعاء في كافة أنحاء الجمهورية، إلى أن تنعدم الأمطار على الوجه البحري والقاهرة وأغلب المحافظات بعد ظهر غدًا الأربعاء مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما تستمر الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل للسيول.