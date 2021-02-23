بعد رفض الصحة إقامتها للمرة الثانية .. الصحفيين تنتظر فتوى مجلس الدولة .. غدا

ينتظر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غدا، الأربعاء، فتوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للطلبات المقدمة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، تمهيدًا لصدور رأي قانوني يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.
وكانت قد رفضت وزارة الصحة خلال الاجتماع المشترك اليوم الذى عقد بين مسؤلى الصحة و الداخلية ونقابة الصحفيين إجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر لها ٥ مارس.
وقال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة ، إن النقابة عقدت إجتماعا مع مسؤولى وزارة الصحة والداخلية اليوم بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة المشاركين.
وأضاف "ميري"، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق فى شارع عبدالخالق ثروت أمام المبنى بسبب منع التجمعات إستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.
وكانت قد أكدت الوزارة فى وقت سابق على رفضها إقامة الانتخابات.
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