صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى قرر إسناد الإشراف على محطة راديو 9090 إلى طارق أبو السعود بالإضافة الى عمله رئيسا تنفيذيا لراديو النيل، وذلك مع استمرار شريف صلاح رئيسا تنفيذيا للمحطة. وأضاف "صالح" أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار حتى تتكامل محطات الراديو التي تمتلكها وتديرها المجموعة لتقدم للمستمع المصرى محتوى متميزا من خلال الترددات المختلفة سواء من خلال راديو 9090 أو محطات ميجا ونغم وشعبى وهيتس فى راديو النيل من أجل تلبية مختلف الأذواق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق أبو السعود مشرفا على راديو 9090 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.