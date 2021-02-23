الرعاية الصحية: مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استمرار تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة والمخصصة لعزل وعلاج حالات كورونا، بمحافظتى بورسعيد والأقصر باللقاح الخاص بفيروس كورونا.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة فى بيان اليوم إلى أنه من المستهدف تطعيم 1366 من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات "المبرة، الحياة بورفؤاد" بورسعيد، وكذلك مستشفى العديسات بالأقصر، والذين خصصتهم لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر، على مدار الساعة، ولافتة إلى أن التطعيم اختيارى حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعانى من أمراض أو ظهرت عليه أية أعراض مرضية.

وتابعت الهيئة، أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمى من الدخول فى مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

واستكملت، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات المخصصة للعزل والعلاج لفيروس كورونا، والذين هم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وأكدت أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة، لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.