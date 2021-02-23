انفوجراف.. العدل توضح خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة العدل، المواطنين بتسجيل عقاراتهم، لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وذلك تحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.





وأعدّت الوزارة انفوجرافًا، يوضح خطوات تسجيل العقارات والأراضى في الشهر العقارى وطرق الدفع، والرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل. وأكدت الوزارة أن الغرض من استحداث المادة 35 مكرر، هو تبسيط إجراءات التسجيل، واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية، بعد أن تم حسمها قضاءً؛ وذلك حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى، بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

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