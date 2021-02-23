محافظ الإسكندرية: استعنا بفرق إنقاذ من 4 محافظات لانتشال ضحايا مركب مريوط

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأهالى أكدوا أن أسرتين أبناء عمومة كانوا يقضون رحلة ترفيهية على إحدى الجزر فى بحيرة مريوط، وأن أثناء العودة ليلا استقلوا جميعا المركب، منوهًا إلى أن العدد غير محدد حتى الآن وإن كان فى الغالب 20 شخصا.





وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أنه أثناء سير المركب وسط البحيرة حدث شىء ما فغرق، منوهًا إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن 9 ضحايا و5 مصابين و5 مفقودين و2 ناجين. وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الحماية المدنية انتقلت بشكل سريع إلى موقع الحادث، كما تم الاستعانة بـ4 فرق إنقاذ من البحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية، إضافة إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة متواجدة فى موقع الحادث وتجرى عمليات البحث. وتابع: "بعض الأهالى قالوا إن المركب خبط فى الصخور"، مؤكدَا أن كل ذلك تكهناك ولا أحد يعرف ما حدث.

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