غرامة 3 ملايين جنيه.. ننشر نص قانون البوابة المصرية للعمرة 

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة السياحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.





وتضمن مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون.

- كل من خالف حكم المادة 7 من هذا القانون.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وجاءت فلسفة القانون أن التطور التكنولوجى والتقنى، يعد هما العنصران الحاسمان فى كافة المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى، الذى انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا فى شأن منح تأشيرة العمرة، والذى أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضى"، ذلك النظام الذى تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التى لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أى كيان اعتبارى أو شخص طبيعى فى أية دولة بالعالم "ومن بينها جمهورية مصر العربية"، ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها "وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية".

وفى نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستورى، بين كل من حرية المواطن فى التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فى هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة على حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التى تعد مبادئها المصدر الرئيسى للتشريع، فضلا عن دورها فى الحفاظ على الأمن القومى ومقتضياته، ودور الحكومة فى المحافظة على مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وتتجلى أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتى:

- مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى، الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

- حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.

- القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع، بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.