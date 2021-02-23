انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالأرقام” ضرائب ورسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري.. منها 2.5% من قيمة الشقة للمالية و1% للمحامين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا الضرائب والرسوم التي يجب سدادها أولاً من أجل تسجيل العقارات بالشهر العقاري، وذلك وفق التعديلات الجديدة والمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري رقم 186 لعام 2020، وسوف يتم العمل رسمياً بالقانون وتعديلاته الجديدة بعد 4 مارس القادم.

“بالأرقام” ضرائب ورسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

كما أنه لن يتم الإعتراف في المصالح الحكومية بعقود البيع والشراء التي أخذت صحة توقيع إلا بعد أن يتم تسجيلها في الشهر العقاري، وحول هذه التعديلات أكد وزير العدل أنها تحفظ حق البائع وحق المشتري، وأن من لم يقم بالتسجيل في الشهر العقاري عليه أن يتحمل تبعات هذا الأمر، لكن لن يتم قطع المرافق عنه كما يردد البعض.

وحول ضرائب ورسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري، فقد أشار المستشار عمر مروان وير العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد الفضائية، فقد جاءت وفق ما يلي:

ضريبة 2.5% من قيمة العقار، وتسمى ضريبة التصرفات العقارية، وعائد هذه الضريبة لوزارة المالية.

ضريبة 1% من قيمة الوحدة، حيث يتم تحرير عقد البيع عل يد محام مثبت بالنقابة ودفع 1% رسوم من قيمة العقد ضريبة، وعائد هذه الضريبة لنقابة المحامين.

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أما الرسوم التي يقوم الشهر العقاري بتحصيلها لـ تسجيل العقارات وتدخل خزينة الشهر العقاري ووزارة العدل، فقد جاءت على النحو التالي: