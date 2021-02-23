فيديو.. الشهر العقارى: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من ثمن الشقة

جدة - نرمين السيد - قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن البائع إذا كان حاضرا مع المشترى خلال التوقيع لدى الشهر العقارى، ستكون رسوم تسجيل الشقة 1000 جنيه إذا كانت الشقة أكثر من 100 متر، وإذا كانت أقل من 100 متر فالرسوم 500 جنيه، وهنا لا يحتاج التسجيل إلى حكم صحة توقيع لأن البائع يوقع على العقد النهائى ويتنتهى الموضوع، والثمن الذى يقدمه العميل ويقره هو ما يتم فرض الضريبة عليه، ولا يتم الحصول على مستند يدل على الثمن الفعلى للوحدة.





وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أن المشترى إذا كان لديه توكيل من البائع يجرى نفس الخطوات، مؤكدًا أن تقديم الحكم يكون فى حالة إذا رفض البائع التوقيع على العقد النهائى أو أن المشترى ليس لديه توكيل، وحينها يأخذ حكم صحة ونفاذ ويرفق به حكم صحة التوقيع لإثبات أن الحكم سابق على التسجيل، موضحًا أن الحكم الصادر لا يصدق عليه فى نقابة المحامين. وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة ثمن الشقة التى تقدم على مسؤولية العميل، مضيفًا: "مش بنراجع قيمة فعلية، إحنا مش جهة تحقيق".

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