فيديو.. الشهر العقارى: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من ثمن الشقة

وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أن المشترى إذا كان لديه توكيل من البائع يجرى نفس الخطوات، مؤكدًا أن تقديم الحكم يكون فى حالة إذا رفض البائع التوقيع على العقد النهائى أو أن المشترى ليس لديه توكيل، وحينها يأخذ حكم صحة ونفاذ ويرفق به حكم صحة التوقيع لإثبات أن الحكم سابق على التسجيل، موضحًا أن الحكم الصادر لا يصدق عليه فى نقابة المحامين.
وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة ثمن الشقة التى تقدم على مسؤولية العميل، مضيفًا: "مش بنراجع قيمة فعلية، إحنا مش جهة تحقيق".
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