ننشر جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من :-

1. سحر العشرى و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى.

2. فتحى قنديل و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3. طلعت عبدالقوى وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

4. هالة أبوالسعد وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع والاقتصاد.

5. فاطمة سليم و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

6. محمود عصام موسى و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

7. عبدالحميد دمرداش و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.

كما تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية على النحو التالى:-

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتناقش الجلسة العامة يوم الإثنين 3 تقارير للجان النوعية.

وجاء جدول الجلسة العامة للبرلمان على النحو التالى-:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

2-تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وإيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2-11-2020.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

وتنظر اللجنة، 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب على النحو التالى:

1. خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.

2. عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

3. أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.

4. إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحى بمركز العدوة – محافظة المنيا.

5. السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

6. على عبدالونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.

7. زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وكذا إنشاء سور حديد للملعب الخماسى - مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

8. سوسن حسنى حافظ، بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية تضم مرافق خدمية حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقاً لترويج منتجاتهم تحت اسم "بيوت الشباب"– محافظة الإسكندرية.

9. إيهاب عبدالعظيم، بشأن تدبير الاعتماد المالى اللازم وقدره 10 ملايين جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة – محافظة المنيا.

10. محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمى الصف الثالث الابتدائى وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.

11. زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم – محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المبانى القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد.

12. زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر – محافظة سوهاج.

13. لطفى شحاته، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات الكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.

14. ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتى (محلة إنجاق – وبساط كريم الدين) – محافظة الدقهلية.

15. محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف – سرس الليان – الباجور – بنها / القاهرة، مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.

16. إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء الوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار طنبدى – مركز مغاغة، إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا.

17. محمد محمود أحمد عبدالقوى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية سيلا- مركز الفيوم- محافظة الفيوم لتكون مستشفى مركزى.

18. وحيد قرقر، بشأن سرعة تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين بقرية الستامونى مركز بلقاس – محافظة الدقهلية إلى مستشفى مركزى ب.