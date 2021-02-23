وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أن فحوى المادة تقول: "من كان بيده سند الطالب حكما نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تقريره أو إلغاءه أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهر وقتى، وقيده فى سجل لكل منهما يعد بعد سداد الرسوم المقررة، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه نفس الأصالة".
وأوضح أن قانون الشهر العقارى كان يجيز شهر الأحكام فى حلقات عرفية كثيرة وحلقات غير واجبة الشهر، لذلك تدخلت المادة 35 لإزالة هذا اللبس وعهدت إلى القضاء للتصدى لبحث الملكية فى هذا الحكام.
وأشار إلى أن المادة بسيطة ولكن أثير حولها الكثير من اللغط، مؤكدًا أنها جاءت لإيجاد تيسيرات للعاملين والمتعاملين مع الشهر العقارى، لافتًا إلى أن مصلحة الشهر العقارى منذ الإنشاء فى 1946 لا تعترف بدعوى صحة التوقيع كمستند لنقل الملكية، مضيفًا: "مالناش علاقة بصحة التوقيع، ومش مأثر فى شىء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى: لا نعترف بـ صحة التوقيع لنقل الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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