وزيرة الصحة: الصين قدمت 300 ألف لقاح سينوفارم هدية للدولة المصرية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

وقالت هالة الزايد ، وزيرة الصحة ، إنه بدءًا من يوم الأحد القادم يمكن للمواطنين المصريين ابتدءً من سن 40 عامًا التسجيل على موقع وزارة الصحة لوضع أولوية لبدء الحصول على لقاحات المواطنين من ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفتت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، إلى أنه سيتم تلقي طلبات اللقاح من المواطنين الذين يترواح أعمارهم من 40 عاما فأكثر، وسيتم بعد ذلك التواصل معهم عبر رسالة نصية لتحديد مواعيد الجرعات.

وتابعت: في حالة عدم وجود إمكانية للتسجيل الإلكتروني ، فإن المواطن بإمكانة التوجة لمراكز وزارة الصحة لطلب اللقاحات.

وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد، إلى إنه يوجد شحنة تتكون من 300 ألف للقاح سينوفارم، كنوع من تقديم الهدايا من الصين إلى الدولة المصرية، حيث أنها تكون هدية قيمة جدا وخاصة في توقيت حرج جدا، التى تواجه الدول العظمى فى ذلك الوقت تحديات إتاحة لقاح فيروس كورونا اللعين لأولادها.

وقال إن هذه الجرعات هدية مقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، وذلك ما أكد عليه ايضا كل من الرئيس الصيني والمصري خلال مكالمة أمس، وأن مصر والصين تبادلا تقديم المستلزمات الطبية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو الذي يعكس قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وأوضح أن الصين على استعداد تام لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مواجهة الفيروس من أجل تدعيم جهود المجتمع الدولي لبناء المجتمع الصحي للبشرية كلها.