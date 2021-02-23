حاصل على الدكتوراة في تاريخ الكنيسة .. وفاة الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز 64 عاما

رحل عن عالمنا الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز ٦٤ عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ١١ عاما، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بمحافظة الفيوم.

ولد الأب المتنيح في ٢ سبتمبر ١٩٥٧، وترهب بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم في ١٥ مارس من عام ٢٠١٠، ونال درجة القسيسية في ١٩ مارس من عام ٢٠١٥.

والأب المتنيح حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الكنسي، وكان يعمل قبل الرهبنة أستاذًا في الكلية الإكليريكية بإيبارشية المنيا وكذلك بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وبعد الرهبنة أصبح لفترة الممثل القانوني لمدارس القديس الأنبا أبرآم للغات ثم أستاذًا بمعهد الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية وبمعهد أرسينوي للموسيقي والألحان الكنسية بإيبارشية الفيوم.

وقدم نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون والآباء الرهبان بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان ووكيل وهيئة التدريس والإداريين والدارسين بمعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية ومعهد أرسينوي للموسيقى والألحان الكنسية ومدارس القديس الأنبا أبرآم للغات والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات ولجان الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية الأرثوذكسية وجميع الشعب بإيبارشية الفيوم العزاء لجميع أسرته ومحبيهز

وقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، خالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ولمجمع كهنة الإيبارشية ومجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القس روفائيل النقلوني وعزاءً سمائيًا لأولاده ومحبيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار نياحة القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي في عام 1923 تلميذ القديس العظيم الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة.

وُلِدَ القديس ميخائيل البحيري سنة 1847م ببلدة إشنين النصارى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، من أبوين تقيين ربيَّاه تربية مسيحية حقيقية أثمرت ثمرًا مباركًا وسُمي البحيري نسبة إلى اسم عائلته ( البحاروة ) لأن أصل العائلة من محافظة البحيرة.