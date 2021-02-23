أمطار غزيرة تضرب شوارع مدينة نصر وزهراء المعادي .. فيديو

شهد عدد من المناطق بمدينة نصر وزهراء المعادي اليوم ، الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة في الشوارع، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من تقلبات جوية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.