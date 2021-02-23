زيادة سعر شراء القطن من المزارعين .. وهذه هي الأسباب

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة ، إن وزارة الزراعة وفرت البذرة الجيدة لزراعة القطن من خلال الجمعيات الزراعية ، كما ان هناك توجيهات بضرورة توفير المبيدات والأسمدة اللازمة لزراعة القطن مبكرا .

وأضاف "مسعد" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، أن تذبذب سعر ضمان القطن أدت إلي خسارة المزارعين ، ومن ثم قلة المساحة المزروعة من القطن هذا العام فوصل إلي 2100 كسعر ضمان القطن بعد أن كان 2300 جنيه .

وناشد "مدير معهد القطن بوزارة الزراعة" بضرورة وضع نظام معين لضمان سعر شراء القطن من المزارعين لإنها مكلفة وتحتاج إلي الكثير من العمالة ، كما طالب بتعميم منظومة جديدة بوضع أسعار تشجع المزارعين على الزراعة ، فضلا عن فرض القيمة المضافة على صناعة القطن وبالتالى نجعل الدولة لاتتحمل اعباء زراعة القطن.

ونوه إلي أن مصر دخلت فى منظومة القطن النظيف وتم ترخيصها دوليا لذا نستهدف زيادة الزراعة المزروعة من القطن ، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلي منع القطن المصرى من الخلط ، وبالتالى يتم وضع سعر القطن على حسب جودته ، متوقعا أن يكون سعر شراء القطن من المزارعين فى الموسم الجديد جيدة .

وأوضح أنه خلال العام القادم سيتم ظهور نوع القطن جيزة 98 والذى ينتج 10 قنطار من الفدان الواحد ، لافتا إلي أن متوسط عام إنتاج القطن يصل إلي 8 قنطار للفدان ، متمنيا أن يصل المتوسط إلي ٩ قنطار ثم إلي ١٠ قنطار .