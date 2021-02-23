مدير معهد القطن لـ دوت الخليج: افتتاحات الرئيس تستوعب مليونا و250 ألف قنطار قطن مصري .. تفاصيل

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة ، إن محصول القطن يعد صناعى تجارى ، لذا فإن مصر لديها ميزة نسبية فيه ، موضحا أن القطن المصرى من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم لذا كان لابد من الاستثمار فى هذا المحصول بدعم من الوزارة والقيادة السياسية .

وأضاف "مسعد" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، أن هناك عدة معوقات واجهت النهوض بصناعة القطن ، من أهمها ضعف صناعة الغزل والنسيج والتى لم يتم تطويرها منذ 30 عاما ، فجاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير هذه الصناعة لذا تم إنشاء مصانع الروبيكى إلي جانب المصانع الأخرى مما يعود بالإيجابية على صناعة القطن والمزارع .

وأشار "مدير معهد القطن بوزارة الزراعة" إلي أن صناعة القطن بمصر سيقلل تصديره إلي الخارج وبالتالى سيكون هناك قيمة مضافة على الصناعة نفسها ، ولانضطر إلي القبول بأى أسعار مفروضة من الأسواق الخارجية مما يجعلنا نصنع المادة الخام هنا ونفرض أسعار المنتج فيعود بالفائدة على المزارع وعلى اقتصاد البلاد .

ونوه إلي أن الافتتاحات الجديدة التى قامت بها القيادة السياسية تستوعب حوالى مليون و250 ألف قنطار من القطن المصرى ، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى إحلال وتجديد اصناف القطن الموجودة فى مصر ، مشير إلي أنه ظهرت أصناف جديدة مبكرة النضج وتتحمل بشكل أكبر ، فظهر نوع القطن جيزة ٩٧ خلال العام الحالى .

وأوضح أنه خلال العام القادم سيتم ظهور نوع القطن جيزة 98 والذى ينتج 10 قنطار من الفدان الواحد ، لافتا إلي أن متوسط عام إنتاج القطن يصل إلي 8 قنطار للفدان ، متمنيا أن يصل المتوسط إلي ٩ قنطار ثم إلي ١٠ قنطار