ننشر قانون انتخابات إدارة اتحاد الصناعات قبل عرضه على النواب

جدة - نرمين السيد - تضمنت مواده حكمًا من طبيعة مؤقتة، مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 فى مباشرة مهامها، لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.

المادة الثانية: انتظمت هذه المادة فى فقرتين على النحو التالى:

عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكمًا عامًا مؤداه بأن يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة انتهاء أى دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.

المادة الثالثة: تتعلق بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثالثاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

رأت اللجنة تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشؤون الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وهذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور فى المادة 76 منه، ونصى المادتين 35،2 من القانون رقم 70 لسنة 2019 واللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية فى النواحى المالية والإدارية والفنية عن الحكومة.

​ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت فى هذه المادة فى اطار حسن الصياغة التشريعية.

رابعاً: رأى اللجنة:

​ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجارى.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصياغة المرفقة.