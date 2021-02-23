الرعاية الصحية: 130 جلسة غسيل في أول أيام عمل مركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية أجرى 130 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال أول يوم تشغيل للمركز ضمن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة الجديدة في المحافظة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، فى بيان له، تلقي المرضى الخدمات العلاجية بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية وغير الطبية وبأحدث التقنيات العالمية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، ووفقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.
وأضاف، أن مركز 30 يونيو تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وتشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكلى، وإجراء عمليات الغسيل الكُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، بالإضافة إلى جراحات المسالك البولية وجراحات وزراعة الكُلى.
وتابع السبكي: أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.
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