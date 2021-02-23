انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديدات السكة الحديد المصرية ووصول 4 عربات جديدة من المجر إلى مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر مستجدات تجديدات السكة الحديد المصرية، فقد صرح المهندس كامل الوزير وزير النقل وأيضا وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سبارتو اليوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير، بوصول دفعة من عربات القطارات الجديدة القادمة من المجر وهي الدفعة الأولى، فقد تم وصول 4 عربات جديدة ليكون إجمالي عدد العربات التي تم وصولها لمصر حوالي 260 عربة كان منهم 256 عربة قادمة من روسيا وكان منهم 29 عربة تم وصولها خلال هذا الشهر ومعهم 4 عربات قد وصلت من المجر.

تجديدات السكة الحديد المصرية

ففي ظل تجديدات السكة الحديد المصرية قد حضر استلام الـ 4 عربات القادمة من المجر سفير المجر بالقاهرة السفير اوندراش اسمرا كوفايشي، وأيضا سفير روسيا بالقاهرة السفير جورجي بوريسينكو، ورئيس مجلس إدارة شركة ترانسماش هولدنج القابضة السفير كريستوف سيزلي، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وكان الاتفاق موقع بين هيئة السكة الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج وهي ممثلة التحالف الرواسب المجري وكان قيمته مليار وستة عشر مليون وخمسون ألف يورو، وكان ينص الاتفاق على تصنيع 51 % من إجمالي عدد العربات المتفق على تصنيعها في المجر و 49 % من العربات يتم تصنيعها في روسيا وقد يتم الاتفاق على جدول زمني محدد لوصول العربات على دفعات متتالية.

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صفقة العربات الجديدة لتجديد السكة الحديدية المصرية

وقد رحب وزير النقل بكل من السفير الروسي ووزير الخارجية والتجارة المجري والوفد القادم معه وقد أشاد وزير النقل بحضور وزير التجارة المجري واهتمامه بهذه الاتفاقية، وقد أشاد أيضا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إتمام هذه الاتفاقية غير المسبوقة تاريخ مصر وعن الزيارات المتبادلة التي أجراها مع القيادات المجرية والقيادات الروسية بشأن هذا الاتفاق، وقد قدم أيضًا وزير النقل في هذا الاتفاق كامل التقدير إلى دولة المجر وإلي العلاقات القائمة بين مصر وبين المجر سواء العلاقات بين القيادة السياسية أو الحكومية في المجالات المختلفة من السياسة والتعليم والاقتصاد، مشيرا إلى رغبة مصر في استمرار العلاقات بين البلدين.