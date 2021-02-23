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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فواتير التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021م، أصبحت متاحة للمشتركين للتعرف عليها، للذين يسددون بنظام الدفع الربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، بإدخال كود المنطقة الذي يسبقه الرقم (0) ثم كود المحافظة، ويليه رقم التليفون، والكود السري الذي يضمن الخصوصية للمشترك، لتظهر بعدها كافة بيانات استهلاك الثلاث شهور الماضية، ونوضح خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 وموضوعات أخرى ذات صلة .
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021
يمكن لجميع لمشتركين الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، للاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يناير 2021، والذي يظهر ثلاثة طرق من للاستعلام هي :
- الاستعلام برقم التليفون .
- الاستعلام برقم الحساب .
- الاستعلام عن الرقم الجديد من خلال الشركة المصرية للاتصالات .
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021
يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021 بالعديد من الطرق، وليس الطريقة الوحيدة التسديد في أحد فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، وهذه الطرق هي :
- السداد من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيًا .
- السداد في أقرب فرع من فروع السنترال للمشترك.
- السداد في جميع مكاتب البريد المصري .
- السداد من خلال خدمة فوري أو ماكينات السحب الألي التي تدعم خدمة “خدماتي ” لسداد الفواتير.
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