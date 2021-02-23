وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، قدم الوزير، خلال الاتصال التهنئة للوزير بلينكن، على توليه منصبه، متمنيًا له وللإدارة الأمريكية الجديدة التوفيق والنجاح، ومعربًا عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من إنجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون فى جميع المجالات.
وأكد وزير الخارجية، على استراتيجية العلاقات التى تجمع البلدين، والسعى لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذى يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على جميع الأصعدة.
وعكست المحادثة الهاتفية تلاقى رؤى الدولتين فى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وشهد الاتصال نقاشًا حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التى تواجهها المنطقة.
وتم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات فى جميع مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وجهود البلدين فى مجال حقوق الانسان بما يحقق مصلحتيهما.
كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول جميع القضايا التى تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.
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